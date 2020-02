Sale l’inflazione: 185 euro annui di spesa in più per famiglia tipo

L’inflazione rialza la testa a gennaio con il tasso che sale allo 0,6%, determinando una maggiore spesa su base annua pari a +185 euro per la famiglia “tipo” e +243 per un nucleo con 2 figli, e una mini stangata sui trasporti. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti dall’Istat. Il prof. Francesco Tanasi docente all’università San Raffaele Roma spiega che “Ancora una volta l’inflazione risente dell’impennata dei beni energetici e, in particolare, dei carburanti. A gennaio il gasolio ha registrato un incremento tendenziale dei prezzi del +3,8%, mentre la benzina schizza al +6,7%. Ma è tutto il comparto dei trasporti a registrare listini in forte crescita, con i Voli nazionali che segnano un incremento annuo dei prezzi del +16,5%, i Voli internazionali del +18% e i treni +8,4%”.

“L’aumento dei prezzi di treni, aerei e carburanti determina una mini stangata per le tasche dei consumatori – conclude Tanasi – Solo per gli spostamenti, infatti, una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere in media +162 euro su base annua a causa del forte rialzo dei listini nel comparto dei trasporti”.