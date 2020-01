I 7 siti siciliani più visitati d’Italia: Valle dei Templi in primis

La Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro Antico di Taormina figurano fra i primi 7 siti più visitati d’Italia. In classifica ci sono anche il Parco archeologico di Siracusa , la Villa del Casale di Piazza Armerina , i parchi di Segesta e Selinunte d il Chiostro di Monreale. Sono quindi ben 7 in tutto i siti dell’Isola che si collocano nei primi 37 posti delle destinazioni più frequentate da visitatori e turisti in Italia. Il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che nel 2019 ha superato i 940 mila visitatori, e il Teatro Antico di Taormina, di poco sotto agli 890.000 ingressi, risultano a ridosso del Colosseo a Roma, degli Uffizi a Firenze e del Parco a Pompei. Anche il Parco archeologico della Neapolis di Siracusa si colloca con quasi 700.000 visitatori prima del Museo archeologico di Napoli, della Galleria Borghese di Roma, del Parco archeologico di Paestum, della Pinacoteca di Brera e dei Musei Reali di Torino.

Nella classifica figura anche il Parco della Villa del Casale di Piazza Armerina che, nonostante le difficoltà dovute alla viabilità per i mezzi turistici che devono raggiungere il sito, sta mettendo in atto una serie di eventi per l’incremento delle visite. La Villa romana tardo imperiale sarà visitabile, ad esempio, in notturno a partire dalla prossima primavera con iniziative collaterali che arricchiranno l’offerta turistica. Il Parco di Segesta e il Chiostro di Santa Maria La Nuova di Monreale seguono con circa 300 mila visitatori attestandosi in una posizione di rilievo nella classifica davanti al Palazzo Reale di Napoli, la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e le Terme di Caracalla a Roma.