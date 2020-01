Sicilia penultima per Pil pro capite, precede solo la Calabria

La Sicilia è penultima per il Pil pro capite. Con 17.680 euro (dato al 2018) la Sicilia precede solo la Calabria che ha mille euro in meno. Nelle regioni del Nord e del Centro il Pil oscilla da 25.000 a 47.000 euro. Ne consegue che l’Isola, con 13.888 euro, è la penultima per consumi finali delle famiglie per abitante (l’ultima è la Campania, più giù di oltre mille euro). E con 13.641 euro (+2,1%) per abitante la Sicilia è terzultima per reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante. I conti economici territoriali dell’Istat sono spietati con la nostra regione, che è anche ultima per Pil: da noi il Prodotto interno lordo addirittura decresce (-0,3%), quando nel resto del Paese è salito dello 0,8% e nelle Marche è schizzato del +3%. Il tasso di crescita del Pil è stazionario (+0,27%), quello dei consumi è pari a +1,05%. Sempre nel 2018, ciascun componente di una famiglia consumatrice siciliana ha potuto formare il proprio reddito in questo modo: 1.860 euro come risultato lordo di gestione, 3.740 euro come redditi da impresa, 440 euro da altri redditi, 5.330 euro da stipendi, 4.180 euro da rendimenti da capitale, 2.270 euro da distribuzione secondaria.