Sconti biglietti aerei da e per la Sicilia (se si guadagna meno di 1.000 euro)

Sconti sui biglietti aerei da e per la Sicilia. Sulla Gazzetta Ufficiale si trovano i i dettagli del provvedimento approvato in Finanziaria con il decreto Mille proroghe. La manovra stanzia 25 milioni di euro per il 2020 e prevede un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. A usufruire delle agevolazioni saranno gli studenti fuori sede, i disabili, i lavoratori con sede al di fuori della Sicilia e i migranti per ragioni di salute. Potrà usufruirne solo chi ha un reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

Quindi tutti coloro i quali hanno un reddito lordo superiore alla soglia fissata, cioè pari a circa mille euro netti al mese, non ne potranno usufruire. Una soglia veramente bassa che fa insorgere mille dubbi sull’efficacia di una misura attesa per alleviare il caro biglietti per chi vuole o deve raggiungere la Sicilia.

Gli sconti, inoltre, non sono previsti, né nel caso dei disabili, né per i malati, per gli accompagnatori che dovranno pagare il loro di biglietto a prezzo pieno. Il Governo ha voluto dare un primo segnale ma l’efficacia del provvedimento appare molto limitata almeno perla platea che potrà raggiungere. Nonostante tutto il viceministro Giancarlo Cancelleri è soddisfatto: “Questo è solo il primo gradino – dice -verso una normalizzazione del costo dei biglietti aerei. Un tema che non intendiamo mollare L’obiettivo è quello di renderle operative già prima dell’estate 2020 visto che il problema si ripropone soprattutto per chi vive al Nord e vuole riabbracciare i propri cari, al Sud, per le vacanze estive e natalizie. Lo sconto sarà del 30% ma non si esclude che, numeri alla mano – conclude Cancelleri – possa aumentare col tempo”.

La prossima battaglia è la continuità territoriale anche se non sarà facile, non solo per l’Ue ma anche per le eventuali coperture finanziarie che ci vorrebbero per garantire prezzi bassi per tutti i residenti in Sicilia”. La continuità territoriale riguarda in particolare gli aeroporti di Comiso e Trapani ed è stata annunciata per maggio ma è ormai scontato che le agevolazioni subiranno uno slittamento pervia dei chiarimenti e le eccezioni che Bruxelles ha sollevato ipotizzando come aiuti di Stato le sovvenzioni per i vettori che servono i 2 aeroporti.