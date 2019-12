Orco can! 3 orche avvistate nello Stretto di Messina: è la prima volta in assoluto che accade

Un gruppo composto da 3 orche è stato avvistato nello Stretto di Messina. A darne notizia è l’associazione Marecamp, che ritiene siano 3 dei 4 esemplari che hanno in precedenza stazionato davanti al porto di Genova. Si tratta comunque della prima volta che la presenza di orche viene segnalata nello Stretto di Messina. Ad avvistare le orche è stato un pescatore sportivo. Le orche, come accennato, avevano stazionato per qualche giorno nel mare ligure ed era stato accertato che erano arrivate dall’Islanda dopo un viaggio di 5.200 chilometri. I ricercatori islandesi le hanno chiamate Riptide (Sn113) il maschio adulto, S114 la madre adulta, Aquamarin (Sn116) e Dropi, i 2 esemplari più giovani, un maschio e una femmina. L’orca adulta femmina aveva emozionato nelle scorse settimane perché aveva perso il suo ultimo cucciolo. Una foto della Guardia Costiera l’aveva ripresa mentre tentava di tenere a galla la carcassa del figlio.