Forte terremoto sull’Etna: un anno dopo è ancora emergenza

È passato un anno esatto dalla notte di terrore che interessò diversi comuni dell’Etna, nel Catanese. Il 26 dicembre del 2018, alle ore 3:19, una forte scossa di magnitudo 4.8 colpì il capoluogo etneo causando danni e crolli di cui ancora rimane traccia. La superficialità dell’ipocentro del sisma, a solo un chilometro di profondità, contribuì ad amplificare l’effetto della scossa, avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. 28 le persone ferite, dieci soccorse dalle ambulanze e in molti sotto choc per una notte di festa che difficilmente dimenticheranno. I paesi più colpiti furono Zafferana Etnea (con la frazione di Fleri), Acireale (con la frazione di Pennisi), Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina con danni a case e chiese, tra cui la Chiesa madre di Aci Sant’Antonio. Diverse famiglie videro davanti a se crollare le proprie abitazioni. Quella notte sull’Etna la terra tremò innumerevoli volte: la scossa di terremoto infatti fu ricondotta all’eruzione iniziata due giorni prima, che fece registrare un’ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande ‘energia’ e di magma in movimento.

Un anno dopo la violenta scossa i territori dell’Etna ne portano ancora i segni. Tanto che è stata necessaria una proroga di 12 mesi dello stato di emergenza approvata dal consiglio dei ministri. Nei giorni scorsi si è svolto nell’aula consiliare deli Zafferana Etnea, un incontro pubblico per fare il punto ad un anno dal terremoto dello scorso anno. Il tema dell’incontro è stato, infatti, “Sisma di Santo Stefano, un anno dopo”.