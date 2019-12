Dal Nord alla Sicilia in pullman ma… con la calma! Progetto “frenato”

La possibilità di tornare in autobus in Sicilia perle vacanze natalizie non ha entusiasmato più di tanto: il progetto lanciato dal presidente della Regione Nello Musumeci si ferma a metà. Dei 500 posti messi a disposizione grazie all’utilizzo di 8 pullman granturismo solo 3 partiranno da Milano Rogoredo verso Catania con fermate a Roma e Napoli. Sul sito dell’assessorato ai Trasporti dove si potevano fare le prenotazioni sono arrivate solo 150 richieste a fronte dei 500 posti disponibili. Nonostante il costo del biglietto molto abbordabile, 30 euro da Milano, 20 da Roma e 10 da Napoli non c’è stata la corsa, prevista, al posto. Per dare ancora la possibilità di prenotare ed utilizzare a pieno regime i pullman dell’Ast la Regione ha prolungato la possibilità di prenotare visto che il termine era stato fissato per mercoledì.

Le partenze sono state previste nel periodo compreso tra sabato 21 e martedì 24 con possibilità di ritorno dal 5 al 7 gennaio dell’anno venturo. Il servizio è rivolto esclusivamente agli studenti universitari di qualsiasi Ateneo, che possano certificare l’iscrizione ad una facoltà per l’anno accademico in corso. Sabato è programmata la prima corsa diretta in Sicilia, con partenza da Milano alle 7,30 anziché alle 9,30 (come reso noto in un primo momento. L’Ast lascerà in garage cinque pullman e libererà da ogni impegno gli autisti che erano stati compulsati. Sarà stata la comunicazione arrivata solo ad inizio mese quando ormai la maggioranza degli studenti si era organizzata, sarà stata la lunghezza del viaggio, fatto è che il collegamento in pullman ha entusiasmato poco. Molti, inoltre, hanno fatto rilevare che l’esclusività riservata al trasporto degli studenti è stata penalizzante visto che molti sono i lavoratori e le famiglie residenti al Nord hanno avuto difficoltà nel tornare in Sicilia ed avrebbero fatto volentieri un pensierino al servizio istituito in fretta e furia.