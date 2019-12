Schianto in auto contro un pilone: muoiono 2 giovani. Aperta inchiesta

Incidente mortale poco dopo le 4 della notte tra venerdì e sabato al lungomare Vittorini, nel centro storico di Ortigia. 2 giovani di 20 e 22 anni sono morti e altri 2, anche loro giovanissimi, sono rimasti feriti in seguito allo scontro dell’auto sulla quale viaggiavano, una Ford Fiesta, contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per capire la dinamica di quanto accaduto. Le vittime sono Benny Di Maria, 22 anni, e Loris Fazzina, 20 anni. I 2, come accennato, erano in compagnia di altri 3 amici e stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa nei locali di Ortigia. La procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto il sequestro dell’auto finita contro il pilone, mentre nelle prossime ore saranno compiute le ispezioni cadaveriche sulle salme. I medici stanno valutando le condizioni degli altri feriti che sono ricoverati in ospedale