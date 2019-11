Nello Musumeci è penultimo nella classifica di gradimento

Una passettino avanti, ma resta sempre in fondo alla classifica: Nello Musumeci è il penultimo presidente di Regione meno apprezzato in Italia. Il sondaggio sul tasso di gradimento da parte di Swg non è particolarmente gratificante per il presidente Musumeci che, tuttavia, avanza di un posto rispetto a 6 mesi fa, quando era in ultima posizione, ora occupata dal calabrese Mario Oliverio. La ricerca, su un campione di 10.800 persone intervistate fra ottobre e novembre, assegna il primo posto al veneto Roberto Zaia, che ha totalizzato un punteggio pari a 66 su 100, ed è seguito di misura dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini con 62 punti, mentre il lombardo Attilio Fontana lo insegue con 55, in terza posizione, a pari merito con il ligure Giovanni Toti. A poco più di 2 anni dall’elezione, dunque, il presidente siciliano è già scivolato a un gradimento di 15 punti e può solo consolarsi per avere evitato l’ultimo posto in graduatoria.