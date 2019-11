Rinvio a giudizio per l’ex governatore della Sicilia Crocetta

Due bonifici per complessivi 10.000 euro che sarebbero dovuti andare al suo movimento, quel “Riparte Sicilia” nato per le Regionali del 2017 e mai diventato una realtà politica: per queste circostanze è stato rinviato a giudizio Rosario Crocetta, ex governatore della Sicilia, chiamato a spiegare ai giudici perché avrebbe dovuto ricevere quella somma. Crocetta dovrà quindi difendersi in tribunale dall’accusa di corruzione insieme ad altri 2 imputati. I soldi, secondo gli inquirenti, sarebbero stati il corrispettivo del favore che Crocetta avrebbe reso ad una compagnia marittima, incrementando le corse per le isole minori. Il processo comincerà a febbraio a Palermo.