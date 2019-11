Ci sono 1.110 posti di infermiere disponibili in tutta la Sicilia

Ci sono 1.110 posti di infermiere disponibili e 13.000 candidati: nonostante una platea già esorbitante di partecipanti l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha annunciato che il concorso per reclutare infermieri in Sicilia sarà riaperto per consentire la partecipazione ai neolaureati in Scienze infermieristiche. Il nuovo avviso sarà pubblicato entro la fine di questo mese e prevede la riapertura delle candidature alla maxi selezione. L’assessore Razza ha confermato che i candidati per i 2 bacini dell’Isola sono circa 10.000, mentre per la mobilità sono tra 1.700 e 2.000. L’estensione dei termini riguarda solo la parte concorsuale dell’avviso, per consentire la partecipazione anche agli studenti neo laureati che rischiavano di rimanere fuori.

In tutto ci sono 1.573 posti: 1.110 destinati agli infermieri, gli altri 463 agli operatori socio sanitari. Il concorso per la Sicilia orientale, gestito dall’Asp di Catania, mette in palio 391 posti da infermiere, quello della Sicilia occidentale (gestito dall’Asp di Palermo) 719. Circa la metà dei 1.110 posti sarà assegnata tramite mobilità, il resto tramite concorso per titoli ed esami. Il termine è scaduto il 4 novembre ed ha registrato un boom di 39.049 domande. Nel dettaglio 21.733 per il bacino orientale, 17.313 per il bacino occidentale. In realtà i candidati effettivi sono circa 13.000 (10.000 per la parte concorsuale, 2.700 o 3.000 per la mobilità) perché ogni candidato aveva la possibilità di presentare domanda per entrambi i bacini e potenzialmente anche per entrambe le procedure (mobilità e concorso).

Per il concorso più atteso dell’anno, che arriva dopo dieci anni di blocco del ricambio del personale nel frattempo usciti fuori dal mondo del lavoro ben 3 mila domande sono state presentate da chi un posto già ce l’ha e cerca solo di ottenere il trasferimento in una sede più vicina a quella di origine.