Pauroso incidente stradale: 2 minorenni muoiono tra le fiamme

Un’altra strage del sabato sera, un’altra tragedia e ancora lacrime per 2 giovani vittime. 2 minorenni di 17 e 16 anni, di Belmonte Mezzagno, sono morti intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica in un gravissimo incidente avvenuto nella zona Placa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Ci sono anche 3 feriti, di cui uno in gravissime condizioni. L’auto, una Bmw, proveniva da Palermo e sul rettilineo della contrada Placa è uscita di strada, tranciando un albero d’ulivo e finendo in una scarpata. L’auto si è incendiata. Un ragazzo è morto immediatamente, l’altro, ustionato gravemente, è morto nel tragitto verso l’ospedale. I residenti di una palazzina pochi metri dell’incidente si sono attivati immediatamente, estraendo i tre ragazzi feriti all’interno dell’abitacolo prima che le fiamme li avvolgessero. Un paese in lutto. Si piangono i due morti e si prega per i 3 feriti. La strada è stata liberata e riaperta al traffico solo in tarda mattinata.