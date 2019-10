Chiesa gremita a Palermo per i funerali di Sebastiano Tusa

Chiesa di San Domenico a Palermo gremita per i funerali dell’archeologo e assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa, morto nel tragico incidente aereo in Etiopia lo scorso 10 marzo. Alla celebrazione erano presenti la vedova, Valeria Li Vigni, e tra gli altri il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, vari assessori della giunta regionale e rappresentanti delle forze dell’ordine. Nella grande chiesa palermitana dove è sepolto il giudice Giovanni Falcone, tanti amici, parenti, uomini delle forze politiche e semplici cittadini si sono stretti alla famiglia di Tusa nel giorno dell’ultimo saluto. “La fragilità della vita la scopriamo quando perdiamo una persona ancora giovane e piena di vita, cara e amata come Sebastiano – ha detto padre Sergio Catalano, priore di San Domenico che ha celebrato il rito funebre. – Sebastiano era un uomo molto appassionato di quello che faceva. Un maestro, un uomo che riusciva a trasformare le persone che incontrava e tanti sono stati contagiati dalla sua passione. Un leader ha la forza di cambiare gli altri. Il suo ricordo possa stimolare tutti noi nel continuare a lasciare segni, anche in questa terra dove c’è del male ma poi abbiamo la fortuna di incontrare persone incredibili proprio come Sebastiano”.