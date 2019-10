“Buche d’oro” da Messina a Ragusa: lavori Anas pagati ed eseguiti male

Erano classificati come “lavori in economia” ma venivano eseguiti a metà, e soprattutto male: è quanto scoperto nell’ambito dell’operazione “Buche d’oro”. 3 funzionari del compartimento Anas di Catania sono finiti agli arresti domiciliari, uno in carcere, un altro è stato interdetto per un anno. Ai domiciliari anche 4 imprenditori. Le indagini, coordinate dalla procura di Catania e portate avanti dalla guardia di finanza, hanno portato alla luce i cantieri truffa che si dovevano occupare di riparare le buche nelle strade di competenza del compartimento Anas della Sicilia orientale, da Messina a Ragusa. I lavori venivano assegnati dall’Anas ma non erano mai eseguiti a regola d’arte perché dopo appena qualche settimana le buche si riaprivano con puntualità. Niente a che vedere con l’intesa circolazione, col sole o con la pioggia. Quanto accertato dalle indagini, coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai sostituti Fabio Regolo e Fabrizio Aliotta, è che i lavori venivano eseguiti a metà. L’impresa lasciava il vecchio asfalto danneggiato ma i funzionari dell’Anas di Catania attestavano che tutto era stato fatto a regola d’arte.