Spacciatore di droga ad appena 16 anni: arrestato dai militari

Spacciatore di droga ad appena 16 anni. I Carabinieri di Augusta, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il ragazzino in flagrante per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico di hashish. Nello specifico i militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, hanno trovato 59 grammi di hashish e 700 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di attività di spaccio. Trovato anche materiale idoneo al confezionamento e pesatura della sostanza. Lo stupefacente ed il denaro rinvenuto sono stati sequestrati, mentre il minore è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Catania su disposizione del Tribunale per i minori di Catania.