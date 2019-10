Strage del sabato sera: morti 4 giovani in un incidente stradale

Tragedia all’alba in territorio di Belpasso. 4 giovani di Adrano sono morti, intorno alle 5, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale Catania Paternò nei pressi di Piano Tavola. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Seat Leon, un 40enne, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale. La vettura si è spezzata in due e una parte è finita sulla linea ferrata della Ferrovia Circumetnea mentre alcuni corpi degli occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo mentre altri incastrati tra le lamiere. Il 40enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato nel reparto di ortopedia per la frattura di una caviglia. Nell’incidente ha riportato contusioni ed escoriazioni varie. Le vittime sono una 28enne, un 20enne, un 17enne e una ragazzina di 15 anni. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Paternó e la Procura di Catania, dopo avere ricevuto una relazione dei militari, aprirà un’inchiesta, ipotizzando il reato di omicidio stradale. L’auto è stata posta sotto sequestro.