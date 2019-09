L’Aifa dispone il ritiro dei farmaci con ranitidina: “È cancerogena”

Allarme gastroprotettori per via della ranitidina, principio attivo potenzialmente cancerogeno. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti ritirato dalle farmacie, e dalle catene di distribuzione tutti i medicinali contenenti questo principio attivo. Da alcune verifiche svolte, è emerso che nella ranitidina appunto è presente un’impurezza che appartiene alla classe delle nitrosammine. La Ndma insomma è considerata “sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo”. A confermare la pericolosità è anche l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione modniale della sanità (Oms). Per prevenire rischi ai pazienti dunque, si è optato per il ritiro dei gastroprotettori, per avviare le dovute verifiche. La ranitidina dunque è una sostanza molto comune e utilizzata, presente appunto nei più famosi gastroprotettori, che mira ad agire sul reflusso gastroesofageo, o sul bruciore di stomaco. Può essere acquistato dietro prescrizione medica, o anche come medicinale di automedicazione.