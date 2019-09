Sapeva di avere l’Hiv e ha contagiato almeno 4 donne: una è morta. Arrestato 55enne di Messina

Nonostante fosse affetto da Hiv, per anni ha continuato ad avere rapporti non protetti, tenendo nascosta la patologie e contagiando almeno 4 donne. Tra queste anche la sua ex compagna da cui tra l’altro aveva avuto un figlio, ma che adesso è morta. A indagare sulla vicenda è la procura di Messina ,che ha chiesto e ottenuto l’arresto dell’uomo, un messinese di 55 anni. Pesanti le accuse nei suoi confronti: omicidio e lesioni gravissime. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri a Messina. L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia della sorella della vittima che ha raccontato agli inquirenti della malattia della familiare e dei suoi sospetti sul cognato. L’uomo, che aveva avuto una relazione di 4 anni con la donna, pur sapendo di essere malato, come si evince dai referti medici poi acquisiti, si è rifiutato di avere rapporti protetti, mettendo incinta la compagna che non ha mai avvertito della patologia di cui era affetto.

La vittima, solo dopo molto tempo, ha scoperto di aver contratto la malattia. Una scoperta arrivata quando ormai le cure non avevano più alcun effetto. Pur sapendo del suo stato e pur sapendo che la ex stava male, l’uomo non le ha mai confessato nulla, arrivando anzi a consigliarle di assumere integratori alimentari per risolvere i suoi problemi di salute.