Quasi 100.000 turisti stranieri in meno in Sicilia nel 2019

Turisti stranieri in calo in Sicilia. Sono stati quasi 100.000 in meno se si mette a confronto il trimestre aprile giugno 2018 con quello di quest’anno. Lo dice la rilevazione periodica di Bankitalia che ha analizzato la spesa dei turisti stranieri in Italia dove la spesa è aumentata del 5,6%, mentre altrettanto non è accaduto nell’Isola. Qui, infatti, i visitatori stranieri hanno speso 531 mln di euro nel periodo aprile giugno, a fronte dei 628 mln dello stesso periodo del 2018. La ragione è da ricercarsi nella contrazione negli arrivi; le mete siciliane sono state preferite da un milione e 407 mila stranieri, rispetto al milione e 525 mila turisti dall’estero. Di conseguenza i pernottamenti sono stati 6 milioni 254 mila a fronte di 6 milioni e 643 mila di aprile-giugno 2018. Il deludente risultato di questo periodo molto importante per la stagione turistica (che comprende Pasqua, 25 aprile, Primo maggio e 2 giugno con relativi ponti) ha consumato il vantaggio regalato dal turismo straniero alla Sicilia nel primo trimestre. Di fatto, la rilevazione di Bankitalia sul periodo gennaio-giugno si conclude con una perdita secca su tutti gli elementi di analisi: rispetto al periodo gennaio-giugno 2018, nei primi sei mesi di quest’anno i visitatori stranieri sono scesi da un milione 941 mila a un milione 873 mila; i pernottamenti si sono ridotti da 8 milioni e 846 mila a 8 milioni 524 mila; la spesa è calata da 771 a 704 milioni di euro. Guardando alle altre regioni, nel secondo trimestre quella preferita dai turisti stranieri è stata la Lombardia con 6 milioni e 402 mila arrivi, il Veneto (3mln e 833mila), il Friuli Venezia Giulia (3mln e 589mila), la Toscana (2 mln e 527mila), la Liguria (2 mln e 427mila), la Campania (1mln e 636mila). Insomma, la Sicilia è allo stesso livello dell’Emilia Romagna che ha registrato un milione e 458mila arrivi dall’estero.

Se i dati si riferiscono al periodo Aprile-Giugno non c’è molto da attendersi anche da quelli estivi perché il calo rispetto allo scorso anno, e soprattutto a due anni fa, è stato palpabile e denunciato già da varie associazioni di categoria. In Sicilia è difficile arrivare ed i costi sono alti, i servizi offerti non sono sempre all’altezza soprattutto nel settore medio basso, l’accoglienza, la qualità delle strutture ricettive non è il massimo. Questi alcuni dei motivi che fanno orientare i flussi turistici verso altri Paesi del Mediterraneo con la Grecia in pole position. La politica commerciale degli stessi vettori low cost dice tutto visto che la Grecia, la Turchia e lo stesso Marocco sono serviti con un gran numero di voli a prezzi abbordabili mentre la Sicilia, soprattutto nei periodi di punta, può risultare proibitiva se non prenotata con larghissimo anticipo.