Fiammata di caldo al sud: le previsioni meteo delle prossime ore

Sole e caldo intenso in questo inizio di agosto al Sud: in queste ore apice della fiammata africana, con il termometro oltre 35 gradi e fino a 40 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel frattempo una perturbazione atlantica (n.1 di agosto) attraverserà le regioni centro-settentrionali, dando luogo ad una veloce fase instabile, con il rischio di temporali localmente anche di forte intensità. Tra la sera di oggi e le prime ore di sabato verranno coinvolte anche le aree costiere adriatiche fino alle Marche. Successivamente la perturbazione scivolerà verso sudest, seguita da un rinforzo dei venti di Maestrale, che consentiranno un’attenuazione del caldo sulle regioni centro-meridionali.

Il primo weekend di agosto vedrà tempo in prevalenza stabile e caldo non eccessivo, fatto salvo per le Isole maggiori dove si potranno ancora toccare i 35 gradi. La tendenza per la prossima settimana indica una nuova ondata di calore (la quarta dell’estate) in arrivo sulle regioni centro meridionali. Il Nord resterà più ai margini della cupola di aria calda, particolarmente sul settore alpino dove si potranno verificare nuovi rovesci o temporali. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota.