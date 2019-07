Livelli di apprendimento scarsi o poco più. Soprattutto al Sud è difficile dare una preparazione omogenea alle classi ed uno studente su 5 non capisce un testo semplice scritto in Italiano. La fotografia è quella scattata con le controverse, ma oggettive, prove Invalsi, cui sono sottoposti gli studenti delle classi della Primaria, della secondaria di primo e secondo grado. C’è quindi un problema della qualità dell’insegnamento, ma soprattutto di investimento in termini di ore didattiche e di lavoro in classe mentre l’attuale tendenza va verso progetti e attività non propriamente didattiche. Il quadro è ancora più critico nelle scuole del Sud dove l’istruzione risulta una vera e propria emergenza visto che i livelli richiesti dalle prove Invalsi vengono raggiunti in minima parte. Permangono dunque le “2 Italie” anche nell’istruzione con differenze marcate tra le varie aree dello Stivale. Un testo di Italiano da comprendere e spiegare resta ostico per molti ma anche in Matematica ed Inglese non va bene. Nella comprensione (listening) sotto il livello A1, l’Inglese basico, c’è il 15 per cento degli scolari italiani di quinta e il 32 per cento dei sardi.

In terza media, le differenze esplodono e i ritardi scolastici meridionali diventano una frattura nazionale. I problemi nella comprensione dell’Italiano si fanno seri in tutto il Paese: il 35 per cento dei 14enni, infatti, è al livello 1 e 2 (seria sofferenza), ma in Calabria addirittura uno su due ha problemi di comprensione di un testo. In Matematica la sofferenza tra gli studenti italiani sale al 38 per cento – si parla di difficoltà rispetto a nozioni base -, in Sardegna e Campania si supera il 50 per cento, in Sicilia ci si avvicina al 60 e in Calabria sei ragazzi su dieci non conoscono i ferri del mestiere nella disciplina. “Possiamo dire che in larghe parte del Sud ci sono ragazzi che affrontano l’esame di terza media avendo competenze da quinta elementare”, spiega Roberto Ricci, direttore generale dell’Invalsi, l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo. Sulla comprensione dell’Inglese, ancora, i “gravi ritardi” in Valle d’Aosta sono poco meno di uno su cinque, in Sicilia sfiorano il 65 per cento.

In seconda superiore gli scarsi in Italiano sono il 30 per cento, oltre il 45 in Calabria e Sardegna. Le forti difficoltà in Matematica sono al 38 per cento sul livello medio e oltre il 60 in Sardegna. Nella stessa disciplina i guai (e le differenze) esplodono in quinta perché all’esame di maturità arriva il 42 per cento cvon ampie lacune. In Calabria e in Sicilia i “gravi ritardi” superano il 60 per cento, in Campania si tocca l’aliquota sessanta, in Sardegna la si sfiora. Sull’Inglese il livello è imbarazzante (per la scuola italiana, ben prima che per i ragazzi). In Calabria quasi sette maturandi su dieci non riesce a leggerlo e in Calabria e Sicilia l’85 per cento non lo comprende (seguendo standard europei). Il dato medio del Paese sulla seconda lingua resta da allarme rosso: quasi il 50 per cento non sa leggere in Lingua straniera, il 65 per cento non raggiunge il livello B1 come previsto dai programmi dell’ultimo anno di corso.