“Università bandita”: il professore Uccio Barone ha risposto a tutte le domande del gip e del pm

Sono iniziati davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania gli interrogatori di 10 docenti e del rettore dell’Università etnea accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e turbativa d’asta. Il primo ad essere stato sentito dal gip è stato il professor Giuseppe Uccio Barone, accompagnato dal difensore Carmelo Galati. Il legale, a conclusione dell’interrogatorio, ha detto: “Il professore ha risposto a tutte le domande, sia del gip che del pubblico ministero, e ha chiarito ogni aspetto delle contestazioni che gli venivano mosse in ordine ad alcune circostanze. Su queste ultime però – chiarisce l’avvocato – manteniamo il massimo riserbo perché è pendente una richiesta di revoca della misura. Inoltre, ricordiamo, che il professor Barone è in pensione dal 31 ottobre del 2017. E quindi non ha più rapporto organico con l’Università. Io credo che il professor Barone che è uno dei più importanti storici italiani, un capo scuola non solo in Sicilia ma anche in Italia, abbia chiarito in maniera evidente la sua posizione. Certamente dobbiamo porci nell’ottica dell’accusa, che ritiene secondo una ipotesi ideale che i concorsi dovrebbero essere tecnicamente asettici e perfetti. In realtà il sistema e le leggi vigenti dopo la legge Gelmini – conclude il legale – non hanno consentito di avere un percorso lineare”.

Dopo Barone è stata la volta dell’ex rettore Francesco Basile, che ha rassegnato le dimissioni dopo l’inchiesta. Basile ha respinto con forza tutte le accuse e non ha risposto alle domande del gip, ma ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee in cui ha spiegato la sua posizione.