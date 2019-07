SuperEnalotto, Sicilia pigliatutto: sfiorato jackpot e vinti 775.000 euro

Sicilia protagonista nel concorso di sabato del SuperEnalotto: a Partinico, in provincia di Palermo, con la stessa schedina sono stati centrati un “5” e un “5stella”, per una vincita complessiva da ben 775mila euro: 29mila per il “5” e ben 726mila per il “5stella”. Quest’ultima è la vincita più alta realizzata nel 2019 con il SuperEnalotto. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata realizzata presso il Dream Coffee di via Aldo Moro 34. Un’altra vincita con un 5, sempre da 29mila euro, è stata centrata a Barrafranca, in provincia di Enna, al Tabacchi Messina di via Signore Ritrovato 34. Il premio di prima categoria ha raggiunto i 179,6 milioni di euro, premio più alto nella storia del gioco, davanti ai 177,7 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010. L’ultima sestina vincente è stata centrata più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.