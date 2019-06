Scenario apocalittico con una cinquantina di auto distrutte dal fuoco. Nessun ferito

Un vasto incendio nei pressi di Eloro ha distrutto una cinquantina di auto parcheggiate in un terreno privato (foto). Una domenica da dimenticare che ha lasciato come testimonianza dell’accaduto uno scenario apocalittico. Le fiamme, sviluppatesi come accennato in zona Eloro, nei pressi del parco archeologico, hanno avvolto completamente le macchine, senza per fortuna causare feriti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per diverse ore, prima di riuscire ad avere ragione del fuoco.