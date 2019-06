Lavoro: Banca Credem assume 150 persone anche in Sicilia

Centocinquanta nuovi assunzioni in un anno, anche in Sicilia, con il 70% di personale giovane. Lo prevede il piano del Gruppo Credem, con posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e appunto Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche, con un particolare occhio al campo informatico e con un ambito commerciale dopo i neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttore di filiale.

Nel processo di selezione sono previsti colloqui individuali e giornate di assessment di Gruppo. Durante i colloqui tutti i candidati sono valutati in relazione alle competenze comportamentali caratteristiche del Gruppo che sono sono pensiero (capacità di avere una visione d’insieme e autonomia nella presa di decisioni), relazione (orientamento al cliente, efficacia comunicativa e predisposizione alla collaborazione e alla gestione delle persone) ed azione (orientamento al risultato, organizzazione, metodo e flessibilità).