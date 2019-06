“La Casa di Carta” sceglie Palermo e spunta un pallone volante!

Un pallone volante, a forma di dirigibile, con su scritto “Palermo è dei nostri” – “La Casa di Carta” è comparso nel cielo del Foro Italico. Si tratta dell’operazione di marketing studiata per promuovere la serie che andrà in onda il prossimo 19 luglio su Netflix. L’annuncio dice chiaramente che il nuovo personaggio della banda di rapinatori si chiamerà Palermo, alla stregua degli altri personaggi della gang che hanno la caratteristica di avere nomi di città (tipo Tokyo, Dublino, Berlino e Helsinki). Nell’ambito di questa campagna promozionale, infatti, due giorni fa in piazza Ruggero Settimo a Palermo, davanti al teatro Politeama, era stata installata una teca con un manichino in tuta rossa e la maschera di Dalì. Sotto una scritta che ha generato il dubbio: “Palermo è dei nostri o forse No”.