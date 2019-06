Agguato in strada nel cuore della notte: ammazzato un 25enne

È stato trovato morto in strada Andrea Pace, 25 anni, ucciso la scorsa notte in pieno centro ad Avola, con colpi d’arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto nella zona di via Negrelli. I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 2.30. Quando si sono recati sul posto hanno trovato il giovane riverso per terra. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, sono condotte dai carabinieri. Il corpo del giovane è stato poi trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove verrà effettuata l’autopsia. Intanto gli investigatori indagano a 360 gradi non escludendo nessuna pista. Pace era disoccupato, con qualche precedente penale, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Ancora non è chiaro se ad attenderlo ci fosse uno o più killer: i proiettili lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo è il 25enne è morto subito. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e stanno raccogliendo le testimonianze degli amici con cui ha trascorso le ultime ore di vita.