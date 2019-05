Rifacimento del tratto stradale da Cassibile a Rosolini entro breve tempo

Non solo la rimozione del casello, ma anche il rifacimento del tratto stradale da Cassibile a Rosolini. L’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone è intervenuto con i vertici del Cas (Consorzio Autostrade Siciliane) affinchè i 2 interventi siano portati a compimento entro breve termine. Entro 2 settimane il progetto per la sistemazione del manto stradale sarà messo a punto ed approvato, ha assicurato l’assessore, che aveva già assunto l’impegno perché il casello “fantasma” di Cassibile fosse rimosso perché causa di incidenti e soprattutto perché fuori norma. Per gli automobilisti che utilizzano l’autostrada da Rosolini a Cassibile è una buona notizia soprattutto per il manto stradale ormai ridotto in condizioni pietose soprattutto in alcuni tratti. Sulla Noto Rosolini gli avvallamenti più fastidiosi ed anche pericolosi per sospensioni e pneumatici. Questa tratto autostradale non ha visto manutenzioni da tempo e la protesta di associazioni di consumatori, amministratori locali e sindacati si è levata alta da anni. Altra buona notizia per gli automobilisti siciliani, e del sud est in particolare, è la riapertura dei cantieri nel lotti 6, 7 e 8 che dovranno portare l’autostrada da Rosolini a Modica. I due tratti dove il lavoro è più attivo sono i lotti 6 e 7 perchè dovranno essere completati entro aprile del prossimo anno per non perdere il cofinanziamento europeo.