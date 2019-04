Ladri di parrucche costose a Catania: grosso furto nel salone di un noto parrucchiere modicano

Sembra un furto mirato e studiato fin nei minimi dettagli quello verificatosi nella notte tra venerdì e sabato ai danni del salone del noto parrucchiere modicano Orazio Modca Ragusa in via Aloi a Catania. E’ stato lo stesso proprietario a fare l’amara scoperta, all’apertura del locale di buon mattino. Gli ignoti malviventi hanno forzato il portoncino d’ingresso e poi hanno aperto la cassaforte, portandosi via 1.600 euro in contanti, varie attrezzature professionali e ben 70 parrucche pregiate, modello chemioterapiche, realizzate dallo stesso centro e per le quali è piuttosto rinomato. Le parrucche, abbastanza costose per via della realizzazione artigianale ed esclusiva, erano esposte nel salone, e per i ladri è stato un gioco da ragazzi portarsele via, lasciando solo le teste dei manichini (foto). Il danno subito ammonterebbe a circa 30.000 euro. Indagini in corso per risalire all’identità dei ladri. Gli inquirenti stanno visionando alcune immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, alla ricerca di dettagli utili.