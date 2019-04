Marco Falcone è il nuovo commissario provinciale di Catania di Forza Italia su volere di Miccichè

Marco Falcone è il nuovo commissario provinciale di Catania di Forza Italia. Lo ha nominato il commissario regionale degli azzurri, Gianfranco Miccichè, di concerto col Presidente Berlusconi, precisando che “solo chi conosce benissimo il territorio catanese può ricoprire questo incarico, soprattutto in vista della prossima competizione elettorale. Ringrazio Marco Falcone – aggiunge Miccichè – per la disponibilità ad assumere l’incarico; sono certo che, grazie alle doti politiche e umane, saprà affrontare al meglio questa delicata fase per il partito etneo”.