Elezioni Europee del prossimo 26 maggio: giochi quasi fatti per la circoscrizione Sicilia Sardegna

Liste quasi fatte per il voto del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo. Dovranno essere presentate tra martedì e mercoledì prossimo in cinque Corti d’Appello in tutta Italia. In tutto i simboli presentati sono 47. Ora gli uffici dovranno stabilire quali partiti tra i 47 saranno ammessi a concorrere: chi supererà questo step potrà presentare le liste entro i termini stabiliti. Fasi conclusive per i partiti e il quadro è praticamente delineato, pur se alcune caselle devono ancora essere riempite. Nella circoscrizione Sicilia Sardegna scenderanno in campo i big nazionali. Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi per Forza Italia. Quest’ultimo, tra l’altro potrebbe optare per il posto in questo collegio e quindi rendere difficile l’elezione ad altri candidati come Giuseppe Milazzo, capogruppo all’Ars, e Saverio Romano. L’Udc ha schierato all’interno della lista azzurra la messinese Dafne Musolino. Niente da fare per l’uscente Giovanni La Via, nonostante il pressing del sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Il Pd ha scelto Caterina Chinnici, deputata uscente, come capogruppo nella circoscrizione. Pietro Bartolo, il medico simbolo dell’accoglienza a Lampedusa, sarà in lista dopo avere accettato il corteggiamento del neo segretario nazionale Nicola Zingaretti. Bartolo correrà sia nella circoscrizione della Sicilia-Sardegna che in quella del centro Italia e sarà in lista subito dopo la Chinnici. Il medico isolano è espressione del movimento Demos, in lista ci sarà anche la catanese europarlamentare uscente Michela Giuffrida che ha già cominciato i suoi giri elettorali a cominciare dal ragusano.

Nella lista Pd avrà anche una componente che fa capo a Carlo Calenda con il movimento “Siamo Europei”, si tratta della catanese Virginia Puzzolo, caposettore della commissione europea sulla scienza aerospaziale. Rinuncia alla candidatura Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi. Niente politica oltre i confini italiani, un rischio che Antoci preferisce non correre per la tutela di cui attualmente gode. La capolista di Fratelli d’Italia è Giorgia Meloni che in Sicilia pesca tra i candidati Raffaele Stancanelli e Carmelo Pullara. Molto fluida la situazione nel M5S. Chiara Cocchiara, gelese, astronauta, è la donna di eccellenza su cui punta Luigi Di Maio per la circoscrizione Sicilia Sardegna. La diretta interessata non ha ancora sciolto la riserva ma nelle prossime ore l’ufficialità, a meno di ripensamenti last minute. La Cocchiara tuttavia deve lottare con la fronda interna ai pentastellati perché il movimento fa quadrato attorno all’uscente Ignazio Corrao.