Bocciata in tema di rifiuti, ma anche in grammatica italiana: Ministero “bacchetta” Regione Siciliana

Bocciati in tema di rifiuti, ma anche in grammatica italiana. Sono pesanti, anche dal punto di vista strettamente formale, i rilievi del Ministero per l’Ambiente, alla lettura del Piano rifiuti presentato dalla Regione siciliana. Rilevano i funzionari romani: “Nel testo ci sono frasi senza senso, insignificanti, riferimenti errati e persino termini inesistenti nel vocabolario italiano”. La creatività della lingua dei burocrati palermitani, ad esempi, viene esemplificata in “occhiutamente”, “coevamente”, “satisfattivi”, termini che non si trovano in alcun dizionario. Dopo la stoccata linguistica l’intervento nel merito perchè secondo il Ministero, “il piano dei rifiuti risulta privo delle analisi tecniche per valutare la sostenibilità ambientale, privo del quadro dei flussi dei rifiuti presenti e futuri, inadeguato ad individuare i successivi scenari e gli obiettivi”.

Nel documento non ci sono, inoltre, informazioni e analisi tecniche fondamentali per valutare la sostenibilità ambientale del Piano. Tante le carenze perché non c’è una definizione tra i fabbisogni e la loro copertura e non si capiscono come nel futuro si pensa a prevedere impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero. Per concludere i tecnici del Ministero non si fidano neanche dei dati comunicati da Palermo e concludono: “Destano perplessità le considerazioni in ordine alla qualità e alla veridicità dei dati, tra l’altro non sufficienti, come evidenziato, per costituire una plausibile base di sviluppo del Piano stesso”.

E’ una bocciatura severissima anche sulle previsioni della crescita della differenziata e sull’incertezza dei tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori perché il ministero ritiene che ne servono almeno un paio. Per il ministero guidato dal grillino Sergio Costa ne servono almeno un paio. L’assessore Alberto Pierobon si era mostrato ottimista sulle sorti del Piano e non si scompone “Le osservazioni del ministero rientrano nel normale iter di approvazione del piano rifiuti. Non ci sarà alcun allungamento dei tempi, integreremo il piano e andremo avanti nell’interesse di tutti i siciliani”.