Arrestato camionista 56enne originario di Vittoria: trasportava 15 chili di hashish nascosti nella motrice

La guardia di finanza ha arrestato a Messina un camionista di 56 anni, originario di Vittoria, per traffico di droga. L’uomo era alla guida del suo autoarticolato, quando è stato sottoposto a controllo dalle fiamme gialle agli imbarcaderi di Tremestieri. A bordo del pesante mezzo trasportava oltre 15 chili di hashish, nascosti in un vano della motrice, in un sacco di plastica. A scoprire la sostanza stupefacente è stato il cane antidroga Sara. Il tir trasportava frutta destinata al mercato all’ingrosso. Il presunto corriere della droga è stato dunque rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi.