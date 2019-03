No alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso: nasce un comitato a difesa

Un comitato per la difesa dell’aeroporto di Catania. Lo hanno costituito il Cub Trasporti regionale, le associazioni “TerraeLiberAzione”, IlSudConta.Org e Consitalia-Sicilia. I firmatari della petizione considerano “scellerata” la decisione della Camera di Commercio del Sud-Est (Catania-Siracusa-Ragusa) di privatizzare sia Catania sia Comiso. Si legge nel documento: “Riteniamo questa scelta un ulteriore tassello della svendita delle risorse siciliane, e un regalo alle logiche del massimo profitto che fino ad ora hanno depredato l’Isola e che, in questo caso, assoggetteranno anche l’aeroporto catanese, uno dei più attivi d’Italia per traffico. “La Sicilia – si legge nel documento – ha bisogno di infrastrutture al servizio degli interessi della sua popolazione; infrastrutture moderne, eco-compatibili, in sinergia tra loro, per rendere la mobilità dentro l’Isola e verso l’esterno, un diritto di tutti. Soprattutto infrastrutture trasportistiche che guardino ad un futuro prossimo in cui la mobilità sarà stravolta dalle necessità ambientali, pertanto fortemente pubbliche, ecologiche, sganciate da interessi economici da parte di soggetti, sia privati che pubblici, volti a sacrificarne il ruolo sociale”. Nel documento si chiede anche la nascita di una compagnia aerea tutta siciliana.