Mafia nigeriana al Cara di Mineo con droga e violenza sessuale: 10 arresti in Francia e Germania

Sono stati arrestati dalla polizia in Francia e Germania 10 nigeriani, latitanti in Italia e considerati appartenenti ad un’organizzazione criminale che per diverso tempo ha operato in Sicilia. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze di polizia francesi e tedesche. Happy Uwaya, considerato il leader della banda, è stato arrestato a Parigi insieme a un’altra persone, mentre gli altri sono stati bloccati a Nancy, Marsiglia, Nizza e, in Germania, a Ratisbona. I nigeriani sono tutti destinatari di un mandato di arresto europeo in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania il 26 gennaio scorso perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Secondo le indagini della squadra mobile di Catania e dello Sco apparterrebbero ad un’organizzazione criminale nigeriana diffusa in vari paesi europei ed extraeuropei, di matrice cultista chiamata ‘Vkings’ o ‘Supreme Vikings Confraternity’. I 10 avrebbero tutti fatto parte della cellula siciliana che operava a Catania e nella provincia e aveva la base al Cara di Mineo. Nel centro, stando alle indagini, più volte ci sarebbero stati degli scontri con altri gruppi per mantenere il predominio tra le comunità straniere.

La polizia tedesca ha localizzato e tratto in arresto a Ratisbona i nigeriani Lucky Aigbotsua, 27 anni, chiamato “Ocha” e Alex Collins, 25 anni, detto “Papà”, mentre la polizia francese, con il supporto di personale del Servizio Centrale Operativo, della squadra mobile etnea e del servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, ha tratto in arresto a Parigi Happy Uwaya, 27 anni, detto “Sisa” e Josephine Ewansiha, 27 anni, a Nancy Henry Samson, 29 anni, e Chioma Onuoha, 25 anni, poi sottoposta al solo obbligo di firma, a Marsiglia Joj Ayomide Okoh, 28 anni, Godsent Adama, 25 anni, e Michael Okowa, 28 anni, e a Nizza Courage Omgobia, 25 anni. “Grazie a investigatori e forze dell’ordine, nessuna tolleranza per mafiosi e delinquenti”: ad affermarlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

GELARDA (LEGA): “GIUSTO SMANTELLARE IL CARA”

“Il Cara di Mineo si è rivelato, anche, un covo per la mafia nigeriana. Giusto smantellare la struttura, come deciso dal ministro Salvini, per redistribuire i migranti ospiti del centro in provincia di Catania in altre organizzazioni di accoglienza e garantire così più servizi ai veri profughi e meno nascondigli ai criminali stranieri”. Lo dice Igor Gelarda, responsabile siciliano enti locali della Lega, dopo gli arresti dei 10 nigeriani.