Quote rosa bocciate dall’Ars con voto segreto: è polemica. Più assessori nelle giunte comunali

Quote rosa bocciate dall’Ars con voto segreto: e si infiamma la polemica. I deputati hanno bocciato la norma che avrebbe introdotto nelle giunte comunali dei Comuni sopra i 15.000 abitanti una quota minima di partecipazione delle donne. La norma avrebbe imposto che il 40% della giunta doveva essere composto da donne. L’articolo è stato soppresso con 26 voti contro e 16 favorevoli. Eleonora Lo Curto (Udc) si è scagliata contro il M5s: “Tutta la colpa è di Giancarlo Cancelleri, di Gianina Ciancio, di Elena Pagana e di Matteo Mangiacavallo che hanno proposto l’emendamento soppressivo. Si è scritta una pagina squallida, una pagina misogina. Siamo inorriditi dalla visione del mondo che tende ad escludere le donne dalle Giunte comunali e dalla politica in generale”. L’esito della votazione è stato criticato anche da Marianna Caronia (Misto). “Il ricorso al voto segreto – ha detto – è stato un errore. Approvare le quote rosa non è una questione di parte. Non è solo colpa del Movimento cinque stelle che ha proposto l’emendamento. C’è forse una volontà diffusa per fare stare le donne al loro posto. Questo dibattito – ha poi proposto Caronia – deve vedere la partecipazione delle donne siciliane per questo proporremo un disegno di legge di iniziativa popolare per ottenere una quota di partecipazione delle donne anche nell’Ars e nella giunta regionale”. Anche Giuseppe Lupo (Pd) ha poi avanzato la stessa proposta annunciando la presentazione di un ddl.

I deputati M5s hanno invece difeso la loro posizione. Per Gianina Ciancio quello sulle quote di genere “è un dibattito strumentale. In quest’aula – ha spiegato la pentastellata – la questione delle quote di genere è come il prezzemolo che sta bene d’ovunque. Abbiamo parlato fin troppo di doppia preferenza ma oggi il tema è un altro. Questo ddl era finalizzato a stabilire nuove norme di incompatibilità e norme per il numero degli assessori”. Jose Marano e Giancarlo Cancelleri sono poi passati all’attacco: “Non ci vuole una legge per fare entrare le donne in politica – il contenuto della loro dichiarazione – in realtà basta candidarle. Per questo nel gruppo parlamentare del M5S su 20 deputati 8 sono donne”.

Approvato invece il testo di legge che prevede più assessori nelle giunte comunali e un diverso quorum per la validità delle elezioni nei comuni sotto i 15.000 abitanti, dopo una laboriosa trattazione del ddl, relatore l’on Giorgio Assenza, in commissione Affari Istituzionali. Le nuove disposizioni prevedono un numero massimo di assessori, rimettendo pertanto la scelta di incrementare la composizione della giunta all’autonomia dei singoli comuni che potranno, fin da subito, modificare i propri Statuti in vista dell’incremento delle poltrone nell’esecutivo. Per i Comuni sotto i 10.000 abitanti il numero massimo è di 4 assessori (attualmente il numero è di 3 per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti). Nei comuni con popolazione fra i 10.000 e il 30.000 gli assessori potranno essere 5 (attualmente sono 4). Un altro scaglione riguarda i comuni che hanno tra i 30.000 e i 100.000 abitanti dove potranno essere delegati 7 assessori (attualmente sono 5). Nei comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo delle ex province gli assessori potranno essere 9 (attualmente sono 7). Saranno 10 quelli dei Comuni tra 250.000 e 500.000 (attualmente il numero è di 8). Ultimo scaglione è dedicato ai comuni con oltre 500.000 abitanti, ovvero a Palermo. Qui gli assessori potranno essere 11 (oggi sono 8).

“I comuni dovranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggi approvata.” Inoltre, è stato anche modificato con l’odierna legge il quorum dei votanti per l’elezione del sindaco dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nel senso che, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell’elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero”. A riferirlo è l’ on Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali. “Era necessario armonizzare l’ordinamento regionale degli enti locali alla normativa nazionale. Del resto – conclude il Parlamentare – la norma è senz’altro risolutiva per gravosi problemi relativi alla distribuzione degli incarichi in giunta. É noto, infatti, che la riduzione del numero dei componenti delle giunte comunali, specie nei comuni piccoli e medi, ha comportato un aumento di carico di lavoro spesso aggravato da materie incompatibili e poco conciliabili tra loro: salute e lavori pubblici, agricoltura e servizi sociali, industria e cultura, solo per fare un esempio. Le nuove disposizioni non comporteranno aggravio di spesa per la Regione”.

