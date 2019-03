Solo 261 cattedre in più saranno assegnate in Sicilia: tempo pieno difficile nelle scuole elementari

Saranno soltanto 261 le cattedre in più che il ministero dell’Istruzione assegnerà alla Sicilia per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria dal prossimo settembre. E non è detto che sarà possibile utilizzarle tutte per questo scopo: sugli organici del prossimo anno incombe il consueto taglio derivante dal calo della popolazione scolastica. Una dotazione, quella destinata dal ministero all’Isola, che scontenta i sindacati della scuola, i quali, dopo gli annunci del ministro Marco Bussetti, si aspettavano ben altro. Quella che all’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, è sembrata una grande conquista delude i rappresentanti dei lavoratori e gli stessi docenti della scuola primaria assunti al Nord con la “Buona scuola”, che speravano di avere più chance di rientro a casa. Per Lagalla, il contingente aggiuntivo di posti alla primaria e il protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra lo stesso assessorato, la Consulta provinciale degli studenti di Palermo e tre istituti comprensivi che sorgono in zone a rischio di Palermo (la Falcone allo Zen, la Rita Atria alla Cala e la Giuliana Saladino al Cep) consentiranno di incrementare la lotta alla dispersione scolastica, che ci vede in cima alla classifica nazionale. “L’assegnazione da parte del ministero di 261 cattedre in più per il tempo pieno – replicano Graziamaria Pistorino, Francesca Bellia e Claudio Parasporo, segretari regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola – sono poca cosa”.

La Sicilia, con 8,6 classi a tempo pieno su cento nel 2017-2018, dopo il Molise è la regione italiana che mette a disposizione dei propri alunni meno ore di attività scolastica. “Anche per colpa degli enti locali e della Regione – concludono i sindacati – che non garantiscono alcuni servizi fondamentali per il tempo pieno, come l’adeguamento dei locali, la mensa e il trasporto degli alunni”. La media nazionale è quasi quattro volte più alta: 34,8 per cento. E in diverse regioni italiane si viaggia su numeri abbondantemente superiori: 48 per centio in Piemonte e 51 per cento in Lombardia. Eppure, grazie all’algoritmo utilizzato dal ministero dell’Istruzione per ripartire i duemila posti approvati nell’ultima legge di bilancio per equilibrare il gap Nord-Sud, in quest’ultima regione arriveranno addirittura più posti che in Sicilia: 262 per la precisione. Un paradosso, considerato che il servizio erogato in Lombardia è quasi sei volte quello garantito nell’Isola. Il mini-contingente destinato alle scuole siciliane delude anche le aspettative di rientro a casa delle migliaia di maestre di scuola primaria messe di fronte, nel 2015, al prendere o lasciare: essere assunte oltre lo Stretto – quasi sempre in Piemonte, Lombardia, Toscana o Lazio – o restare disoccupate quasi a vita. Perché ad attendere il rientro in Sicilia ci sono almeno 3-4mila insegnanti che per inseguire il posto di lavoro, anche prima della “Buona scuola”, hanno dovuto separarsi dalle famiglie.

Repubblica Palermo