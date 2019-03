La relazione della commissione Antimafia sulla “rete” dell’ex presidente di Sicindustria Montante

“Il “Sistema Montante” era una “costituzione materiale” della Regione Siciliana capace di resistere per una lunghissima stagione e di interferire sulla politica e sulla spesa delle istituzioni regionali determinando coalizioni e assetti di governo”. E’ il sunto delle conclusioni contenute nella relazione della commissione Antimafia sulla vicenda che riguarda l’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante (foto), sotto processo per una serie di reati tra cui l’associazione a delinquere ed accusato di essere stato a capo di una rete di spionaggio dedita ad acquisire informazioni riservate (anche mediante accessi abusivi alla banca dati Sdi delle forze di polizia), è impietosa ed apre squarci in un mondo alternativo alle istituzioni.

La commissione presieduta da Claudio Fava ha redatto il documento dopo 10 mesi di lavoro e 49 audizioni per arrivare a conclusioni precise. Montante era riuscito a creare un intreccio perverso con esponenti istituzionali di altissimo livello: ministri, rappresentanti di spicco delle forze dell’ordine facendo aggio anche sul suolo ruolo di paladino dell’antimafia. Dice il presidente Claudio Fava: “Per molti anni è esistito un governo parallelo, che ha occupato ‘militarmente le istituzioni regionali e che ha spostato i luoghi della decisione e di indirizzo politico della spesa. Tutto questo utilizzando la lotta alla mafia come salvancondotto, la chiave che avrebbe dovuto spalancare ogni porta. Una antimafia dei padroni e degli affari. Un sistema che è stato protetto e questa protezione ha attraversato tutti i livelli istituzionali, fino ai punti più apicali”. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccicè si è compiaciuto per il lavoro della Commissione regionale antimafia: “Il voto all’unanimità della Commissione regionale Antimafia su un argomento così delicato rafforza il Parlamento siciliano e dimostra ancora una volta che tutti i partiti sono a favore della legalità. Se, poi, all’interno dei partiti c’è qualcuno che pensa il contrario, sbaglia. I partiti politici sono una cosa seria e non quelle organizzazioni che qualcuno ha voluto dipingere in maniera diversa da quello che sono – ha sottolineato -. Il voto di oggi mi rende particolarmente contento”.