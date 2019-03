Un arresto della polizia di New York per l’omicidio di Frank Calì a Staten Island

C’è un arresto della polizia di New York nell’ambito delle indagini sull’uccisione di Francesco Calì (foto), Frank, come era conosciuto nell’ambiente, 53 anni, originario di Palermo e ritenuto essere vicino alla famiglia Gambino e ammazzato nei giorni scorsi. In manette è finito Anthony Comello, 24 anni, residente del luogo, accusato di aver preso parte all’agguato, anche se restano aperti ancora molti interrogativi: il movente, se ha agito per conto di altre persone, se aveva complici. Calì è stato ucciso con 6 colpi di pistola davanti alla sua villa in collina a Staten Island, nel quartiere residenziale di Todt Hill, con vista mozzafiato sul ponte di Verrazzano e una delle location del film cult ‘Il Padrino’. I killer, prima di fuggire, sono passati sopra il suo corpo con un pick up blu.