Agguato a Pachino: un uomo ferito a colpi di pistola. Si indaga su un presunto regolamento di conti

Un vero e proprio agguato quello messo in atto a Pachino nella tarda serata di sabato. La vittima è un 55enne, raggiunto da alcuni colpi pistola mentre era in sella ad uno scooter. L’uomo è stato ferito alla gamba, all’addome e al gluteo. Da una prima ricostruzione sembra che siano stai esplosi almeno 4 colpi. L’agguato è avvenuto in via De Sanctis, poco prima delle 20,50. L’ambulanza ha trasportato d’urgenza il 55enne all’ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L’uomo ha precedenti penali. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori dell’agguato e sono state già acquisiti alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Tra le piste più accreditate c’è quella del regolamento di conti tra gruppi criminali.