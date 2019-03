Ingresso gratuito la domenica nei musei siciliani dalla prima domenica di marzo: vicini alla cultura

Ingresso gratuito la domenica nei musei siciliani. La prima domenica di marzo ha portato una piacevole novità per i tanti visitatori dei musei regionali, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i luoghi della cultura. Dice il presidente della Regione, Nello Musumeci: “E’ una straordinaria occasione per avvicinare i cittadini ai luoghi della cultura. Una bella notizia per coloro che amano l’arte o per chi vuole trascorrere una domenica in modo diverso, ammirando i magnifici tesori della nostra Regione”. L’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa ha voluto fortemente questa opzione, seppur in controtendenza a quanto accade nelle altre regioni. in Sicilia continuerà a valere per tutto l’anno, mentre il ministero si prepara a limitarla alla bassa stagione. “Il ministro Alberto Bonisoli – dice Tusa – ha limitato la prima domenica del mese gratuita solo ai mesi invernali. Noi riteniamo sia opportuno permettere l’ingresso non a pagamento tutto l’anno e in tutti i siti”.

L’obiettivo dell’assessorato è far nascere una carta di fidelizzazione ai musei regionali e ai Parchi archeologici, una sorta di abbonamento che permetta di entrare gratuitamente tutto l’anno, ogni volta che si vuole. “Come già avvenuto in passato – dichiara l’assessore dei Beni culturali Sebastiano Tusa – ritengo opportuno questo incentivo alla visita per le famiglie, gli studiosi, gli appassionati e i tanti turisti che già invadono le città siciliane. Un modo per fidelizzare i cittadini alle istituzioni culturali che, assieme ad altre iniziative già in cantiere, faranno riscoprire il piacere di una visita al museo, al Parco, a un monumento. Un aiuto per far conoscere maggiormente i luoghi della memoria e della propria storia”.