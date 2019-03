Esperto informatico di Brescia adesca online una ragazzina di Catania e si fa inviare video e foto osè

Personale del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Orientale ha denunciato un 27enne di Brescia per adescamento nei confronti di una minorenne di Catania e per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo, come accennato residente a Brescia ed esperto informatico, con servizi di messaggistica istantanea era riuscito ad ottenere la fiducia della ragazzina catanese e l’aveva convinta a inviargli immagini e video di natura esplicitamente sessuale. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia dei genitori della vittima che avevano trovato alcune chat su autolesionismo sul dispositivo mobile in uso alla figlia. Durante una perquisizione eseguita dalla sezione Polizia Postale di Brescia e ha consentito, da una prima analisi sui dispositivi informatici, su disposizione della Procura di Catania, di verificare la presenza di materiale di natura pedopornografica riguardante la minorenne.