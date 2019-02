Toninelli: “Per risolvere la drammatica situazione della viabilità siciliana ci vuole il commissario”

“Per risolvere la drammatica situazione della viabilità siciliana approveremo, in tempi brevissimi, una delibera del Consiglio dei Ministri che individui la persona a cui affidare l’incarico di commissario straordinario”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli (foto), in una nota. “Una scelta necessaria – aggiunge – per assicurare ai siciliani e a tutti coloro che si trovano a viaggiare in Sicilia un sistema viario con standard adeguati e infrastrutture sicure. La decisione di individuare un commissario per la viabilità siciliana si inserisce proprio nel solco delle scelte di questo Governo, da subito orientate a porre l’accento e l’attenzione sugli investimenti in manutenzione delle infrastrutture esistenti e, quindi, sulla sicurezza dei cittadini”.

Ansa