La Finanziaria va. L’Ars ha approvato la legge di stabilità regionale al termine di una seduta fiume e dopo alcune giornate ad alta tensione. L’accordo è arrivato nella mattinata dopo che nel cuore della notte i capigruppo hanno cercato di trovare un’intesa. Alla fine 34 sono stati i voti a favore e 28 i contrari. A fare scattare l’intesa il maxi emendamento che copre i tagli. Per le opposizioni si tratta di una “finzione” perché si dà per scontato che sia in vigore l’accordo con lo Stato per spalmare il disavanzo per il 2019. Si tratta di 191 milioni che lo Stato dovrebbe garantire ma sui quali al momento non c’è alcuna certezza. Se i soldi non saranno garantiti salteranno i dipendenti di vari enti regionali con Esa, Consorzi, forestali, teatri. A rischio anche le somme per disabili e trasporto pubblico. Tra le norme previste nella Finanziaria una nuova disciplina per il turismo rurale, nuove concessioni demaniali e lidi e stabilimenti balneari. Installazione punti di ricarica elettrica. Approvata anche la norma che consente ai distributori di carburanti di installare centraline per la ricarica di auto elettriche.

E’ stata anche approvata la norma che contingenta i pensionamenti dei regionali fino a un massimo di 450 l’anno da qui al 2020. Approvata una riscrittura che prevede lo stop per due anni al pensionamento solo con il benestare del dipendente. E’ stata poi votata la stabilizzazione dei precari. Così il processo dovrebbe ripartire in tutti i Comuni. Approvato anche un articolo che prevede il passaggio dei precari dei Comuni in dissesto alla Resais, ente della Regione.

Introdotta anche l’esenzione del bollo auto dal 2019 per chi acquista auto elettriche. L’articolo 4 approvato recita: “I veicoli immatricolati nuovi nel territorio della Regione siciliana, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione”. Via libera anche agli articoli 5 e 6: il primo riguarda i Comuni e i maggiori costi del conferimento in discarica per chi non arriva al 60 per cento di differenziata, e il secondo istituisce il fondo di rotazione per la progettazione dei Comuni.