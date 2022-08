La Lega e la Dc Nuova di Cuffaro si “mangiano” l’Udc. Ecco le liste, Ragusa compresa

La Lega e la Dc Nuova di Totò Cuffaro si “mangiano” l’Udc. La diaspora dal partito del segretario Lorenzo Cesa è avvenuta in modo repentino ed i big dell’Udc si sono sistemati altrove nella speranza di trovare un posto al sole, o almeno superare la soglia del 5% per essere nel futuro gioco della coalizione vincente. Il primo a lasciare l’Udc è stato Mimmo Turano che ha trovato casa nella Lega di Salvini; la novità dell’ultima ora sono le liste Dc che sono state presentate in 5 province, compresa quella di Ragusa. Cuffaro è stato il tessitore e ha trattato con i vertici Udc convincendoli che insieme si può arrivare a guadagnare qualche scranno all’Ars. La Dc Nuova a marchio Cuffaro è stato il primo partito a presentare le liste per le elezioni regionali ad Agrigento, non a caso nel feudo dell’ex presidente della Regione. Tra i candidati Decio Terrana, ex segretario regionale Udc, intervenuto a Modica un mese fa insieme al segretario nazionale Cesa alla presentazione della candidatura dell’ex sindaco Ignazio Abbate. Anche l’Udc ragusano, già in subbuglio per la scelta di accogliere Abbate nella sua lista che portò alle “rumorose” dimissioni del segretario provinciale Pinuccio Lavima, segue Cuffaro. Ignazio Abbate che da oltre un mese si è presentato sotto il simbolo Udc non se n’è fatto un problema ed è transitato in modo automatico tra i cuffariani in un lista che include anche l’ex sindaco di Chiaramonte ed ex deputato regionale, Sebastiano Gurrieri, l’ex assessore di S. Croce Filippo Frasca e Paola Santificato di Comiso. In via di presentazione le liste nelle altre province. “Stiamo candidando tanti giovani e donne con passione e voglia di fare politica – dice il commissario regionale della Dc nuova- La Dc è ancora di più un partito libero e forte, che dà voce ai cittadini e che si prefigge di avvicinare la gente alle Istituzioni”.

Dc Nuova, Regionali: i nomi dei candidati a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa

La Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna per le elezioni Regionali che si svolgeranno il prossimo 25 settembre. A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro. Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino. A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Gurrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato. A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza. A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco. “In 5 province abbiamo presentato per primi le liste, nonostante il nostro partito sia stato impegnato in estate nella raccolta delle firme autenticate – ha dichiarato Totò Cuffaro -. In tutte le liste abbiamo tanti giovani e donne, con tanta voglia di fare politica e desiderosi di lavorare per la Sicilia e i siciliani. Siamo pronti per l’ultimo impegnativo mese di campagna elettorale, dove incontreremo la gente, racconteremo loro cosa è la Dc e cosa vogliamo fare, ascoltando soprattutto le loro istanze e cercando insieme possibili soluzioni da mettere in campo il giorno in cui entreremo all’Ars”.