In Sicilia è il giorno dei ballottaggi per 4 comuni. Scicli sceglie tra Riccotti e Marino

In Sicilia è il giorno dei ballottaggi. Sono solo 4 i comuni dove si vota per eleggere i sindaci. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per poi passare subito alle operazioni di scrutinio che dovrebbero concludersi entro un paio d’ore. Si vota a Scicli, Sciacca, Palagonia, e Villafranca Sicula nell’Agrigentino, dove il 12 giugno i 2 candidati hanno ottenuto l’identico numero di preferenze. Gli elettori coinvolti sono in tutto 84.787 ma peserà, anche in questo caso, l’astensionismo che si è aggirato al primo turno attorno al 50%. Il voto più atteso ed aperto è quello di Scicli dove sono chiamati a votare 21.000 cittadini. Presumibile che non saranno più di 12.000 i votanti, alla luce della tendenza del turno precedente. La sfida è tra il candidato del centro destra Mario Marino, impiegato, e Caterina Riccotti, avvocato, con alle spalle il movimento civico Start Scicli ed altre liste civiche. Al primo turno Marino ha sfiorato l’elezione diretta avendo ottenuto il 38,37%, mentre la Riccotti ha superato l’altro candidato Giorgio Vindigni al fotofinish per soli 11 voti di scarto. Tra i 2 ci sono stati quasi 2.000 voti di differenza e la sfida, almeno sulla carta, sembra chiusa. Il ballottaggio, tuttavia, rimette i candidati sulla stessa linea di partenza e ridefinisce le posizioni. Nessuno dei 2 candidati si è apparentato e solo Carmelo Vanasia, tra gli sfidanti del primo turno, ha dato indicazioni per votare Riccotti. Niente accordo nell’ambito del centro sinistra tra Riccotti e Giorgio Vindigni nonostante i contatti avviati. Il Pd, tuttavia, in una nota ha detto che non farà votare Marino nella cui lista, si legge in una nota, “Si identificano persone e politici che fanno riferimento alla destra e alla Lega”. Le 2 settimane di campagna elettorale suppletiva sono state all’insegna della correttezza e senza colpi bassi. I due candidati hanno setacciato i quartieri approfondendo i loro programmi con gli elettori.