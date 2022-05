Per D’Antona e il Pd è “Mischìnu” chi succederà ad Abbate alla guida di Modica

“Modica non è il paese dei balocchi e “mischìnu” (ovvero poveretto per chi non mastica il siculo) chi si ritroverà ad amministrare la città dopo Abbate “flagello come Attila”: questo il senso univoco dei comunicati diramati da Vito D’Antona di Sinistra Italiana e dal Pd dopo la conferenza stampa di commiato del sindaco Ignazio Abbate, il quale aveva precisato che “I conti sono a posto grazie ad un coraggioso “ritocco” al piano di riequilibrio che consentirà ai successori di poter amministrare “in scioltezza”. Agli antipodi la visione di D’Antona, secondo cui “Abbate ha descritto, sul piano finanziario, un comune che non esiste, tentando di allontanare le sue responsabilità politiche sull’eredità che lascia ai futuri amministratori. Intanto un piano di riequilibrio non ancora approvato, dopo 4 anni, dalla Corte dei Conti. Non solo nel 2012, ma anche nel 2017 la Corte dei Conti, in piena amministrazione Abbate, a seguito dell’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio, chiese che venisse dichiarato il dissesto. Il debito con lo Stato per le anticipazioni di liquidità utilizzate in questi 9 anni e ancora da restituire ammonta ad oltre 100 milioni di euro. Il disavanzo dell’anno 2020, come da rendiconto approvato a dicembre – prosegue D’Antona – era di 73.641.409,54, mentre il debito scaduto e non pagato al 31 dicembre 2021, come attestato dalla stessa amministrazione con una recente delibera, era di euro 74.962.334,68. Quanto di questa cifra è stato pagato in questi quattro mesi e quanto rimane? Proprio in queste settimane invece abbiamo assistito a deliberazioni di rinvio di pagamenti per debiti per consumo di energia elettrica per oltre un milione 700.000 euro, per servizi telefonici per oltre 400.000 euro e per quote di funzionamento non pagate negli anni all’Ato Idrico per oltre 650.000 euro. E nonostante le imponenti iniezioni di liquidità di questi anni rimaniamo il Comune che paga le fatture ai fornitori mediamente a 6 mesi nel 2021 e a 7 mesi nel primo trimestre 2022, secondo i dati della stessa amministrazione, quando per legge – conclude D’Antona – il termine è di 30 giorni”. Sulla stessa modulazione di frequenza il Pd, che saluta positivamente le dimissioni di Abbate, “Perchè Modica ha ora la possibilità di voltare pagina e di tornare libera” si legge nel comunicato. “Pesante – prosegue la nota – l’eredità che la sindacatura Abbate lascia alla città. In materia di bilancio, in 9 anni l’amministrazione uscente non è riuscita a far uscire il Comune di Modica dallo stato di ente strutturalmente deficitario con tutte le conseguenze che ne derivano tra le quali l’impossibilità di assumere dirigenti o intervenire su settori con carenze di personale come, ad esempio, il corpo di polizia locale. Abbate proclama di aver lasciato i conti in ordine: sarà il commissionario straordinario a dover sollevare i tappeti e far riemergere la drammatica realtà debitoria che il sindaco uscente ha incrementato e occultato. Sul piano delle opere pubbliche si registra lo zero assoluto o quasi: poche le opere pubbliche progettate dalle precedenti amministrazioni che sono state portate a compimento e nessuna nuova grande opera pubblica degna di tal nome progettata. Le edicole cimiteriali private rimangono ancora transennate e inibite ai parenti dei defunti, il polo commerciale attende ancora dopo 9 anni di essere completato e così come il contratto di quartiere dimenticato in qualche ammuffito cassetto. In tema di urbanistica – conclude la nota del Pd – si assiste alla progressiva cementificazione del territorio senza che vi sia in vigore un Prg degno di questo nome”.