Campagna elettorale animata a S. Croce con il “porta a porta”. Spoglio comincia di lunedì

Si fa sempre più animata la campagna elettorale nella cittadina che culminerà il 12 giugno nelle elezioni comunali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. A renderla più attiva è la tattica che stanno attuando i candidati sindaco e i candidati al consiglio comunale che stanno aumentando il “porta a porta” sia con visite personali nelle varie abitazioni che con una diffusione capillare di fac-simili depositati casa per casa. 5 sono i candidati a sindaco e ben 60 i candidati al consiglio comunale che sono stati in parte presentati alla cittadinanza mentre alcune altre liste lo faranno entro metà mese. L’importante novità riguarda lo spoglio delle schede delle elezioni comunali che inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno mentre la sera precedente, alla chiusura delle votazioni, si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum. L’inizio posticipato a lunedì alle ore 14 anziché la sera precedente consentirà un migliore spoglio delle schede che porterà certamente beneficio in quanto consentirà una partecipazione più attenta che si pensa meno soggetta a difficoltà e a ritardi. Sia scrutatori che rappresentanti di lista potranno essere più freschi e quindi incorrere meno in errori. Lo spoglio dalle ore 14 del lunedì successivo alle operazioni di voto consentirà ad una realtà come Santa Croce di poter seguire con maggiore interesse lo scrutinio e la proclamazione del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali.