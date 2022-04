M5S: “Vicenda piscina comunale non può passare sotto silenzio”

“La questione riguardante la decisione del Tar che ha affidato la gestione della piscina comunale di contrada Selvaggio alla prima ditta in graduatoria, di fatto estromettendo la seconda a cui il comune aveva affidato il servizio, non può passare sotto silenzio come vorrebbe il sindaco che, in consiglio comunale, ha affermato, rispondendo a una mia sollecitazione, che, alla fine, disservizi per gli utenti non ce ne sono stati e quindi va bene così. E no che non va bene così perché se disservizi non ci sono stati, c’è comunque un potenziale danno economico cagionato all’ente di cui dovrà rispondere tutta la cittadinanza”. E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa Sergio Firrincieli, evidenziando che “E’ stato percepibile a tutti come il primo cittadino abbia scaricato la responsabilità di quanto accaduto alla parte tecnica dell’ente. Bene – continua l’esponente pentastellato – se la responsabilità è dell’ufficio o del Rup che si prendano i dovuti provvedimenti. Se, invece, è stata la politica a prendere questa decisione, quindi il sindaco o l’assessore al ramo, allora che ci si muova di conseguenza. Qualcuno, come abbiamo messo in luce, dovrà farsi carico di risarcire l’ente degli eventuali costi di rimborso dei danni economici per un’eventuale richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria. A ogni modo, ci rifiutiamo di pensare che gli uffici coinvolti in queste vicende, guidati dagli stessi dirigenti da vent’anni o forse più, a un certo punto abbiano perso il senno lasciandosi andare a decisioni cervellotiche che poi generano diffide e ricorsi. Per questo, evidenziamo che la regia sembra essere politica e tutto ciò testimonierebbe l’incapacità dell’attuale compagine amministrativa a guidare la città. Per quanto ci riguarda – conclude Firrincieli – ci riserviamo di predisporre un’apposita segnalazione alla Corte dei conti”.