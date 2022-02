Dimartino, il candidato sindaco “Socio politico trasversale” a S. Croce

E’ stata ufficializzata la candidatura a sindaco (e la presentazione del raggruppamento ad essa collegata) di Giuseppe Dimartino, 39 anni, architetto e libero professionista. La novità della candidatura, ha sottolineato Dimartino nella sua presentazione, è l’aver dato vita a “Cambia Verso”, un “Nuovo progetto – si legge in una nota – socio politico trasversale, intergenerazionale ed attraente che si concretizzerà mediante la presentazione di una lista in corsa al prossimo appuntamento per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale”. “Siamo qui per crearci il futuro armandoci di coraggio e andando oltre – ha sottolineato il nuovo candidato sindaco – il nostro percorso è suddiviso in 3 obiettivi: ascolto del tessuto sociale della cittadina; riscontro problematiche, grazie anche a una rete di elementi che sono stati in consiglio comunale e che hanno affrontato questa fase; approntare per Santa Croce una proposta chiara che la proietti fino al 2050”. Dimartino ha poi rilevato come questo progetto si appoggia su un lavoro di squadra capillare e articolato.